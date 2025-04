Onko konkareilla ja lasten vanhemmilla oikeus valita loma-aikansa ensin? Näin asiantuntija vastaa

Loma-ajat voivat aiheuttaa työpaikoilla kireää tunnelma. Asiantuntijan mukaan loman ajankohdasta päättää kuitenkin lopulta aina työnantaja.

Näinä päivinä monella työpaikalla laitetaan kesälomatoiveita sisään ja pohditaan sitä, kuka lomailee ja milloin. Lomat voivat kuitenkin aiheuttaa myös paljon närää, jos ne tuntuvat jakautuvan epäreilusti.

Viiden jälkeen -ohjelma pyysi Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK:n juristia Katariina Sahlbergiä vastaamaan monia mietityttäviin kysymyksiin esimerkkitapausten kautta.

– Vuosilomalaissa ei ole suoraan mitään säännöstä, että pituudella olisi mitään merkitystä. Työnantajan pitää noudattaa tasapuolisuutta, kun niitä lomia määrää, Sahlberg sanoo.

Sahlbergin mukaan myöskään työsuhteen tyypillä ei ole merkitystä loma-ajankohtia jakaessa vaan vakituisten ja määräaikaisten työntekijöiden loma-ajat päätetään samoilla perusteilla.

"Mikko on perheetön mies, joka on aina lomaillut alku- tai loppukesästä. Syynä hänelle annettuun loma-aikaan on se, että työpaikalla on paljon perheellisiä, joiden on järjestettävä päiväkoti- ja kouluikäisten lasten hoito kesällä. Mikon työpaikalla perheelliset saavat valita aina ensimmäiseksi kesäloma-aikansa."