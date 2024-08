Youtuben supertähteä syytetään rasistisen kielen käytöstä

Youtuben seuratuimpana hyväntekijänä tunnettu MrBeast , oikealta nimeltään Jimmy Donaldson , 26, on kohdannut syytöksiä rasistisen kielen käytöstä vuosien takaisissa videoissaan.

– Suurin määrä mitä maksaisin, on varmaan 300, Donaldson lausuu videolla.

Donaldsonin edustaja on vastannut syytöksiin myöntämällä miehen käyttäneen epäsopivaa kieltä vuosien takaisissa videoissaan.

– Kun Jimmy oli teini, hän käyttäytyi, kuin monet muutkin lapset ja käytti epäsopivaa kieltä yrittäessään olla hauska. Hän on pyytänyt asiaa anteeksi useaan kertaan vuosien varrella, ja hän on oppinut, että kuuluisuuden kasvaessa myös vastuu kasvaa, ja hänen on oltava tarkempi kielenkäytöstään, tubettajan edustaja vastasi CNN:lle.