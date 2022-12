Ympäristöaktivistit pääsivät ääneen YK:n luontokokouksessa Montrealissa – "Olkaa hyviä esivanhempia"

Mendisin mukaan tämän seurauksena biodiversiteettikriisi on jäänyt liian vähälle huomiolle ilmastonmuutoksen varjossa.

-- Vanhempien ihmisten tulisi tietää, että heidän tulisi olla hyviä esivanhempia meille, jotta kun he jättävät maailman, meille on jäljellä jotain käyttökelpoista, Mendis sanoi.

Zimbabwesta kotoisin oleva ja nykyisin Yhdysvalloissa asuva Prisca Daka, 31, on työskennellyt erityisesti zimbabwelaisen apinalajin suojelussa.

– Emme puhu paljoakaan biodiversiteetistä, joka on elämän verkko. Kaikki jonka näemme, ilma jota hengitämme, vesi jota juomme. Sukupuutto on ikuista, joten nuorina haluamme kääntää huomion biodiversiteettikriisiin, Daka sanoi.

Kokous jatkuu maanantaihin

Kokouksen tavoitteena on, että vuonna 2030 luontokato on pysäytetty ja luonnon tila paranee, Suomen ympäristöministeriö kertoi tiedotteessa. Neuvotteluissa on tarkoitus hyväksyä neljä pitkän aikavälin päämäärää vuodelle 2050.