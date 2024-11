YK:n luontokokouksessa sopu eläinten ja kasvien geenitietoja jakavasta rahastosta

Kolumbian Calissa järjestettävä YK:n luontokokous on hyväksynyt luonnon geenisekvenssitiedon hyötyjä jakavan niin sanotun DSI-rahaston.

Eläimistä ja kasveista saatavaa geenitietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi lääketieteessä. Suuri osa hyödynnettävästä datasta on köyhemmistä maista.

Rahaston tarkoituksena on jakaa datasta tulevaa rahallista hyötyä myös niille maille, joista dataa on kerätty.

Tähän mennessä datasta saaduista rahallisista hyödyistä hyvin pieni osa on mennyt sinne, mistä data alkujaan on.

Alkuperäiskansoille oma edustus

– Tämä on ennennäkemätön hetki monikansallisten ympäristösopimusten historiassa, iloitsi chileläinen alkuperäiskansojen edustaja Camila Romero .

Rahoituskeskustelut jumittivat kokouksen

Luontokokous on venynyt loppumetreillään pitkästi yliajalle.

Luontokokouksen tarkoituksena on ollut arvioida ja pyrkiä edistämään luonnonsuojelusuunnitelmia sekä kerätä rahoitusta, jotta YK:n vuoden 2022 luontokokouksessa asetetut tavoitteet saavutettaisiin.

WWF: Mahdollista, ettei sopu synny

Erkkilä kertoo STT:lle kuulleensa tällaisia arvioita paikan päältä kokouksesta. Hänen mukaansa luontokokouksen rahoitusosuuden on kerrottu olevan todella haastava.

– Voi olla hyvinkin mahdollista, ettei rahoitusasian osalta päästä lopputulemaan. Tämä on viimeisimpiä terveisiä, joita olen kuullut. Mitään varmaan tietoa ei ole, Erkkilä sanoo.

Osa niin sanotun globaalin etelän maista on halunnut, että länsimaat sitoutuisivat perustamaan uusia rahastoja etelän maiden auttamiseksi luontokadon pysäyttämisessä.

"Pakka aika sekaisin"

Suomen valtuuskuntaa kokouksessa on johtanut ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen ( kok.). Mykkänen kirjoitti Suomen aikaa kahdeksan jälkeen lauantaiaamuna X:ssä, että kokous on jumittunut useimmissa keskeisissä kysymyksissä. Hänen mukaansa erityisesti luontorahastojen hallinnointi hiertää.

Tilanne on ollut jumissa koko yön. Perjantai-iltana Suomen aikaa keskustelut olivat vaikeassa vaiheessa, kertoi Mykkänen paikan päältä STT:lle puhelimitse.

– Täällä on mahdollisuus tehdä määrätietoista historiaa, mutta täällä on tosiaan vielä pakka aika sekaisin. On myös ihan mahdollista, että tämä päättyy hyvin laihaan tulokseen, joka pääasiassa sitten jättää kaiken taas seuraaviin kokouksiin.