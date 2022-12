"Ajamme lajeja sukupuuttoon 1000-kertaisella vauhdilla", joukossa tiikeri ja sarvikuono: YK:n luontokokous yrittää sopia luontokadon pysäyttämisestä alle 10 vuodessa

Kanadassa Montrealissa on meneillään kaksiviikkoinen YK-kokous, jonka kunnianhimoisena tavoitteena on sopia luontokadon pysäyttämisestä vuoteen 2030 mennessä. Jotta tavoite saavutettaisiin, maailman maa-, vesi- ja merialueista pitäisi suojella 30 prosenttia. Reilut puolet valtioista on jo ilmoittanut sitoutuvansa tavoitteeseen.