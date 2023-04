Yllätysveto: Sebastian Loeb hyppää rallicrossin MM-sarjaan

– Minä olen sitä sukupolvea, joka on kasvanut katsoen Lancia Delta -autoja rallissa. Minulla on luonnollisesti heikkous tätä autoa kohtaan. Täytyy kuitenkin myöntää, että kun Guerlain puhui ideasta ensi kertaa, niin pidin häntä hulluna, Loeb naureskelee.

– Tämä haaste motivoi minua suuresti. Rallicross on täydellinen laji sähköistymiseen, koska kisat ovat lyhyitä, mutta voimaa tarvitaan autosta paljon. Näitä autoja on hienoa ajaa. Rallicrossissa show radalla on ihan mieletöntä ja nyt meillä on mahdollisuus houkutella kokonaan uusi sukupolvi lajin pariin, Loeb miettii.