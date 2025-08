Pilaako tämä mies Jari-Matti Latvalan juhlakisan? – "Totta kai tapellaan"

Jyväskylän MM-rallin WRC2-luokassa on nähty todellista sekuntikamppailua suomalaiskuskien kesken.

Päätöspäivään lähdettäessä Roope Korhonen johtaa, mutta juhlakisaansa ajava Jari-Matti Latvala on vain 1,8 sekunnin päässä. Sunnuntaina ohjelmassa on kahdesti ajettava Ouninpohja, mutta ajettavaa on silti riittävästi. Ouninpohja on rallimaailman tunnetuimpia pikataipaleita.

Kärjessä oleva Korhonen sanoo MTV Urheilulle, että fiilis toisesta kokonaisesta ajopäivästä oli hyvä.

– Oli makea päivä. Jari-Matti tuli aika lähelle tuossa, mutta olen sillä tavalla tyytyväinen, että olemme ajaneet ehkä parasta ajoamme koskaan, Korhonen toteaa viitaten Latvalan pohjiin päivän viimeisellä EK:lla.

2:11 Jari-Matti Latvala yllättyi pohja-ajastaan.

Korhosen lauantaipäivän ainoa huono pätkä oli huollon jälkeen ajettu Parkkola 2, jossa laukaalainen oli vasta luokkansa seitsemänneksi nopein.

– Siellä oli kova vesisade. En ole tuolla Hankookin renkaalla oikein löytänyt sellaista luottoa, että missä olosuhteissa se pitää milläkin tavalla. Se oli vähän heikompi veto, mutta muuten tuli hyvin.

Korhonen myöntää suoraan, että tavoitteena on olla Ouninpohjan kahden vedon jälkeen WRC2-luokan kärkipaikalla.

Lappu pidetään lattiassa, vaikka niskaan hengittääkin Latvalan kaltainen kokenut kettu, jolla on Ouninpohjasta huomattavasti enemmän kokemusta kuin 26-vuotiaalla Korhosella.

– Totta kai voitosta lähdetään tappelemaan. Olisihan se pettymys, jos on johtanut kaksi päivää rallia ja sitten tiput viimeisenä päivänä. Kyllä me annamme kaikkemme.

– On aika makea fiilis, että Ouninpohja kahteen kertaan ja Jari-Matin kanssa tuollainen ero. Varmasti hänellä on pätkä aika hyvin ulkomuistissa. Ajoimme pätkän viime vuonna, että sillä tavalla sen tietää ja meillä on hyvät nuotit. Silmät kiinni ja sinne päin, niin hyvä tulee, Korhonen naurahtaa.