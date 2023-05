Yllättävä tulos: SAK:n luottamushenkilöt suhtautuvat paikalliseen sopimiseen aiempaa myönteisemmin

– Meidän analyysimme on sellainen, että hyvät taloudelliset ajat ovat johtaneet siihen, että työntekijöiden neuvotteluvoima on paikallisesti vähän parempi ja sovitaan asioista, jotka parantavat työntekijöiden työsuhteen ehtoja. Ehkä palkkausta urakkatyyppisiä ratkaisuja, sitä kautta on tullut hyviä kokemuksia paikallisesta sopimisesta, kertoi SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta MTV Uutisille.