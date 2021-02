SAK haluaa ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan 100 päivän koronapidennyksen – Jarkko Eloranta: "Monilla aloilla koronatyöttömyys jatkuu"

Ansioturvaan 100 päivän korona-pidennys?

Paikallisesta sopimisesta ei sovita

– Se on varmaankin vaikea pala. Siellä on hyvin erilaisia intressejä. Ammattiyhdistysliikkeelle tietysti työehtosopimusjärjestelmä ja luottamusmiesten tekemä sopiminen on erittäin tärkeää ja tietysti työnantajajärjestöillä Elinkeinoelämän keskusliitolla ja Suomen yrittäjillä on vähän omat näkemyksensä ja kaikilla on hieman erilaiset näkemykset, kuvasi Eloranta tilannetta..