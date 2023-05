Orpo seisoo verokevennysten takana talouskurimuksesta huolimatta: "Silloin kodeissakin voidaan paremmin"

Orpo on peräänkuuluttanut korkean työllisyyden merkitystä, jotta valtiontalous saadaan tasapainoon. Hän ilmaisi MTV:lle Seitsemän uutisissa huolensa siitä, että kasvutoimien kanssa ollaan "aikapäiviä" myöhässä. Konkreettisiin toimiin on ryhdyttävä viipymättä, kun hallitus on saatu kasaan.