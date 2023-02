Yllättävä havainto: Sähköauton toimintamatka voi talvella pidentyä ajamalla kovempaa

Kanadalainen Geotab on tutkinut ja analysoinut sähköautojen toimintamatkoja eri lämpötiloissa ja vaihtelevissa nopeuksissa. Se selvitti, mikä on mahdollisimman pienen energiankulutuksen kannalta paras ajonopeus missäkin lämpötilassa. Autona käytettiin sedanmallista sähköautoa, jossa on 65 kilowattitunnin akku.