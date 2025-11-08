Sarjanousija Sunderland on pelannut hienon alkukauden jalkapallon Englannin Valioliigassa, eikä se suostunut taipumaan myöskään Arsenalille. Sunderland nousi lisäajan neljännellä peliminuutilla 2–2-tasapeliin sarjakärki Arsenalia vastaan.
Sunderland meni avauspuoliajalla johtoon Dan Ballardin laukauksella. Toisella puoliajalla Arsenal karkasi johtoon Bukayo Sakan ja Leandro Trossardin laukauksilla. Lisäajan maalista vastasi kotijoukkueen Brian Brobbey, joka jatkoi pallon jalallaan akrobaattisesti verkon perukoille.
Sunderland on kerännyt 11 ottelustaan 19 pistettä ja on sarjassa kolmantena. Arsenalilla on koossa 26 pistettä.
Tottenham ja Manchester United päätyivät 2–2-tasapeliin. United oli pitkään voitossa kiinni, sillä Bryan Mbeumo pukkasi vieraat johtoon runsaan puolen tunnin kohdalla.
Tottenhamin vastaus tuli 84. minuutilla, kun Mathys Tel laukoi tasoituksen. Richarlison ohjasi lisäajan avausminuutilla päällään Tottenhamin johtomaalin. Vieraat nousivat tasoihin, kun Matthijs de Ligt pukkasi pallon maaliin lisäajalla.
Vaisusti kautensa aloittanut West Ham nappasi 3–2-kotivoiton Burnleysta, ja Everton juhli 2–0-kotivoittoa Fulhamista.