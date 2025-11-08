Tottenham ja Manchester United päätyivät jalkapallon Englannin Valioliigassa 2–2-tasapeliin. United oli pitkään voitossa kiinni, sillä Bryan Mbeumo pukkasi vieraat johtoon runsaan puolen tunnin kohdalla.
Tottenhamin vastaus tuli 84. minuutilla, kun Mathys Tel laukoi tasoituksen. Richarlison ohjasi lisäajan avausminuutilla päällään Tottenhamin johtomaalin. Vieraat nousivat vielä tasoihin, kun Matthijs de Ligt pukkasi pallon maaliin lisäajan kuudennella minuutilla.
Sekä Tottenham että Manchester United ovat keränneet 18 pistettä. Valioliigan kärkipään tasaisuudesta kertoo, että Tottenham on sarjataulukossa kolmantena ja United seitsemäntenä.
Everton isännöi myöhemmin tänään Fulhamia, West Ham Burnleyta, Sunderland Arsenalia ja Chelsea Wolverhamptonia.