Yllättäen kuolleen Thomas Kingstonin traaginen kuolinsyy on selvinnyt

Brittien kuninkaallisen perheen Lady Gabriellan aviomiehen Thomas Kingstonin kuolinsyy on selvinnyt. Kuolemansyyntutkintatoimiston tiedottaja on vahvistanut Peoplelle, että kuolinsyy on traumaattinen haava päässä. The Telegraph kertoo, että Kingston kuoli itsemurhan seurauksena 45-vuotiaana vanhempiensa kotona Cotswoldissa 25. helmikuuta.