Ylilääkäri Nohynek kertoo MTV:lle, mikä uudessa virusvariantissa huolestuttaa ja miksi niitä syntyy juuri Etelä-Afrikassa

Nohynekin mukaan virusmuunnosta, jonka koodinimi on B11.529, on havaittu tähän mennessä ainakin Etelä-Afrikassa, Botswanassa ja Hongkongissa.

– Sen [virusmuunnoksen] piikkiproteiinissa on useita muunnoksia. Näiden muunnosten vuoksi sen pelätään leviävän tehokkaammin. Kuinka tehokkaasti, siitä on vielä tutkimuksia käynnissä.

Uusi virusmuunnos voisi kiertää rokotteen tuomaa suojaa

– Se on tietysti se huoli, mikä meillä aina on. Lisää tietoa myös tarvitaan siitä, millainen on sairastuneiden taudinkuva Etelä-Afrikassa ja ovatko sairastuneet rokotettuja vai rokottamattomia. Tähän asti rokote on suojannut hyvin muuntoviruksilta. Aika näyttää, onko tilanne tässä samanlainen.