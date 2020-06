Mitä ihmettä? THL:n ja Husin koronaluvuissa on ristiriitoja – Infektiosairauksien ylilääkäri avaa tilannetta

– Tiedot siirtyvät laboratoriosta THL:ään automaattisen ilmoituksen pohjalta ja jotain vikaa tässä tiedonsiirrossa on viime päivinä ollut, koska valtakunnan luvut ovat olleet hieman pienemmät kuin mitä Husissa on todettu, selitti Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvinen MTV Uutiset livessä.

THL:n luvuissa on todennäköisesti ongelmia ja tilastoja joudutaan Järvisen mukaan korjaamaan.

Rajoitusten vaikutukset eivät vielä näy

Järvisen mukaan Uudenmaan tartuntatilannetta voisi tällä hetkellä kuvailla rauhalliseksi tai vakaaksi. Arkipäivisin on testattu 1 000-1 200 ihmistä, joista noin 1,5 prosenttia on saanut viime viikon aikana koronapositiivisen tuloksen. Positiivisten osuus testatuista on siis laskenut, mutta heitä löytyy kuitenkin edelleen päivittäin.