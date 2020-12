Ylilääkäri kertoo, miksi vantaalaiskouluun tehtiin massaseulonta ja ainakin 17 uutta koronavirustartuntaa paljastui – parisataa oppilasta vielä testaamatta

Vantaalla Kilterin koulussa on todettu 17 uutta koronavirustartuntaa. Koulussa toteutettiin massaseulonta perjantaina 4. joulukuuta. Uudet tartunnat löytyivät tähän mennessä otetuista 316 näytteestä. Koulussa on 550 oppilasta ja 50 opettajaa. Lähes kaikki tartunnat on todettu koulun oppilailla.