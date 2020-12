Sairaalahoitoa tarvitsevien koronapotilaiden määrä hurjassa nousussa – kasvanut perjantain jälkeen 82 potilaalla

Suomessa koronaviruksen takia sairaalahoitoa tarvitsevien määrä on kasvanut perjantain jälkeen 82 potilaalla. Sairaalassa koronaviruksen takia on nyt 223. Tehohoitoon on joutunut perjantain jälkeen yhdeksän uutta potilasta. Tehohoidossa on tällä hetkellä 30.