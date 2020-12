Vantaalla Kilterin koulussa todettu 51 koronavirustartuntaa – maskit ovat unohtuneet välitunneilla, joiden aikana on hengailtu yli luokkarajojen

Tartunnoista vain neljä on todettu henkilökunnalla.

Maskit unohtuneet välitunneilla

Valtosen tietojen mukaan Kilterin koulussa on käytetty kasvomaskeja oppitunneilla. Esiin on kuitenkin noussut, että kasvomaskien käyttö on ollut vähäisempää välituntien aikana.