BBC: Cobra-hätätilaryhmä koolle Britannian mellakoiden vuoksi

Britanniassa hallituksen Cobra-hätätilaryhmän on määrä kokoontua maanantaina käsittelemään maassa viikon jatkunutta väkivaltaista mellakointia, kertoo yleisradioyhtiö BBC. Viikonlopun aikana eri puolilla maata otettiin kiinni liki 150 mellakoitsijaa.

Useita päiviä jatkuneiden levottomuuksien taustalla on Luoteis-Englannin Southportissa viime maanantaina tapahtunut veitsihyökkäys, jossa kuoli kolme pikkutyttöä. Hyökkääjästä on levitetty runsaasti vääriä tietoja, minkä on arvioitu lietsoneen tilannetta entisestään.