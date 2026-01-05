Iranissa on laajoja mielenosoituksia.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump varoittaa, että Yhdysvallat iskee voimalla Iraniin, jos maassa kuolee lisää mielenosoittajia.
Trump kommentoi asiaa toimittajille paikallista aikaa sunnuntaina. Hän sanoi Yhdysvaltojen seuraavan tilannetta tarkasti.
Trump on myös aiemmin sanonut Yhdysvaltojen olevan valmis aseellisesti auttamaan mielenosoittajia. Toistaiseksi näin ei ole kuitenkaan tiettävästi tapahtunut.
Yhdysvallat teki viime vuoden kesäkuussa ilmaiskun kolmeen Iranin ydinohjelman kohteeseen osana Israelin ja Iranin välistä kahdentoista päivän sotaa.
Mielenosoitukset saivat Iranissa alkunsa runsas viikko sitten, kun kauppiaat ryhtyivät lakkoon taloustilanteen ja nousevien elinkustannusten vuoksi.
Virallisten tietojen mukaan ainakin 12 ihmistä on kuollut mielenosoituksiin liittyvissä yhteenotoissa.