Outoja neulahyökkäyksiä: Yli 300 ihmistä piikitetty yökerhoissa ja konserteissa ympäri Eurooppaa

Useissa Euroopan maissa on raportoitu tapauksista, joissa ihmisiä on piikitetty neulalla yökerhoissa ja konserteissa. Ranskan lisäksi tapauksia on ollut ainakin Iso-Britanniassa, Belgiassa ja Hollannissa. Uhrit ovat huomanneet käsissään pistosjälkiä ja mustelmia. Yleisiä oireita ovat olleet päänsärky, huimaus ja huonovointisuus.