Kauhistuttava ilmiö Britanniassa: Nuoria huumataan tainnutusneuloilla yökerhoissa

Tapauksia on viime viikkoina ollut ainakin Nottinghamin, Exeterin, Skotlannin ja Pohjois-Irlannin alueella. Nottinghamin poliisi tutkii kuukauden sisällä tapahtunutta kahtatoista erillistä tapausta, joissa nuoria naisia ja miehiä on huumattu neuloja käyttäen.

Hyökkäysten uhriksi joutuneet naiset kuvailevat tuntemuksiaan hyvin samantyyppisesti: heille on yhtäkkiä tullut heikko olo ja he ovat voineet pahoin. He eivät ole kunnolla kyenneet liikuttamaan raajojaan, ja sen jälkeen muisti on katkennut seuraavaan aamuun asti.