– Kaikki muuttui noiden vuosien aikana aika paljon. Tutkintamenetelmät kehittyivät, mutta myös huumerikollisuus muuttui merkittävästi. Urani alkuaikoina oli paljon heroiinia, jota nykyään ei ole ollenkaan, koska meillä on Subutexin väärinkäyttäjiä. Muutama huumausaine on lähtenyt pois markkinoilta ja uusia synteettisiä huumeita on tullut tilalle, hän kertoo Rikospaikan haastattelussa.