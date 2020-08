Ex-alainen puolusti Jari Aarniota loppuun asti, kunnes karu totuus löi vasten kasvoja: "Toivoin, että oli kyse jostain ajojahdista"

Aarnion huijaus oli kova isku

Nyt kaikki oikeusasteet ovat kuitenkin antaneet tuomionsa antaneet ja todisteistakin on selkeästi käynyt ilmi mitä tapahtui. Entiset työkaverit joutuivat toteamaan, että aikanaan vuoden poliisiksikin valittu Aarnio oli vaihtanut puolta.

Huumekauppiaita nostettu jalustalle

Suurista huumetutkinnoista hän on viime aikoina seuraillut Katiska-vyyhtiä, tavan tallaajien tapaan kuitenkin vain median välityksellä. Hän kertoo seuranneensa surullisena sitä, että muutama pääepäilty tuntuu hänestä nostetun tavallaan jalustalle siitä, "kuinka kovia huumekauppiaita he olivat".

Piipunpolttajien tutkimisesta satoihin huumekiloihin

Vuosien saatossa Puonti on saanut seurata huumepoliisin työn muutosta.

Huumepoliisissa työskennellään hänen mukaansa mustan ja valkoisen sijaan harmaan sävyissä, mutta alkuvuosien piipunpolttajien kuulusteluista on menty kohti isompia keikkoja: Nykyään tekniikka on vahvasti osa tutkintaa ja kuulusteluissa selvitellään piipunpolttojärjestyksen sijaan tulkin avulla sitä, kuinka monta sataa kiloa aineita on tuotu maahan.