Huumelääketableteilla ennennäkemättömän kova kysyntä katukaupassa – takavarikkoon otettu yli 1,3 miljoonaa pilleriä

Takavarikoita on tehty maahantuontien yhteydessä muun muassa Helsingin Länsisatamassa. Lisäksi tabletteja on takavarikoitu rekka-autoista, pakettiautoista ja asunnoista.

Tabletteja on tuotu Suomeen Itä-Euroopan maista. Juttuja on tutkittu törkeinä huumausainerikoksina. Epäiltyjä on yli 20.