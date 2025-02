Pistelinko siirtyy Jokereihin

Helsingin Jokerit on hankkinut pisteitä jääkiekon Mestiksessä komeasti takoneen Oliver Sunin loppukaudeksi riveihinsä.

Oulun Kärppien kasvattama Oliver Suni, 22, on pelannut SM-liigaa Rauman Lukossa kausina 2020–24. Hän oli tälläkin kaudella seuran sopimuspelaaja, mutta liigaotteluita ei tällä kaudella ole tilille kertynyt. Hyökkääjä on pelannut sesongin aikana sen sijaan tehokkaasti Mestistä Kajaanin Hokissa, jonka riveissä hän on naputtanut 36 otteluun 38 (6+32) tehopistettä.

Mestiksen pistepörssissä neljäntenä oleva laituri siirtyy nyt loppukaudeksi sarjakärki Jokereihin. Helsinkiläisseuralle tuli tarve täydentää hyökkäysosastoa, kun Leevi Lemberg loukkaantui viime perjantaina ja joutuu olemaan pidempään sivussa.

Jokerien urheilutoimenjohtaja Olli-Pekka Yrjänheikki kuvailee Sunia "taitavaksi ja luovaksi rightin puolen hyökkääjäksi, jolla on erinomainen pelisilmä ja kyky hahmottaa pelitilanteet nopeasti".

– Hänen monipuolisuutensa ja pelinrakentelutaitonsa tuovat varmasti lisää ulottuvuutta hyökkäyspeliimme. Haluamme myös kiittää Lukkoa, joka mahdollisti Oliverin saapumisen meidän riveihin, Yrjänheikki sanoo tiedotteessa.

Jokerit johtaa Mestiksen runkosarjaa peräti 20 pisteen erolla Iisalmen Peli-Karhuihin. Helsinkiläisseura on suuri suosikki etenemään liigakarsintoihin, joihin pudotuspelit voittava Mestis-mestari pääsee.