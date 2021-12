Yli 10 000 venäläissotilasta palaa takaisin tukikohtiinsa Ukrainan liepeiltä, sanoo venäläinen uutistoimisto

Venäjä on viime aikoina keskittänyt sotilasjoukkojaan miehittämälleen Krimin niemimaalle sekä lähelle Ukrainan rajoja, minkä on pelätty enteilevän Venäjän hyökkäystä Ukrainaan.

Venäjä on kiistänyt hyökkäyssuunnitelmat, mutta kertonut tarvitsevansa lupauksia länneltä, mukaan lukien Natolta, olla laajentamatta liittoa itään Venäjän rajoja kohti. Venäjä on myös sanonut, että sillä on mahdollisuus siirrellä joukkojaan omilla alueillaan oman mielensä mukaan.