Ylen gallup: Perussuomalaiset kasvatti jälleen johtoasemaansa – SDP valahti mittauksessa neljänneksi

Jussi Halla-ahon johtaman oppositiopuolueen kannatus on noussut edellisestä kyselystä 2,1 prosenttiyksikköä ja on nyt 23 prosenttia.

Kokoomus on kakkosena jo lähes kuuden prosenttiyksikön päässä 17,3 prosentissa.

Vihreät menetti kannatustaan hieman, mutta se on noussut kolmanneksi ohi pääministeripuolue SDP:n, jonka kannatuksesta suli 1,7 prosenttiyksikköä. Vihreiden kannatus on nyt 14,2 ja SDP:n 13,9 prosenttia.

SDP:n kannatus on ollut alamäessä keväästä lähtien. Vihreät nousi nyt ensi kertaa suosituimmaksi hallituspuolueeksi.

Vasemmistoliitto on kuudentena 7,9 prosentin kannatuksella. RKP on 4,3 ja kristillisdemokraatit 3,2 prosentissa. Liike Nytin kannatus on 1,6 prosenttia.