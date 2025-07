EU saamassa tarpeekseen siviilejä näännyttävästä Israelista

Israel on jatkanut siviilien näännyttämistä, vaikka lupasi aiemmin EU:lle päästää apua Gazaan.

STT:n tietojen mukaan EU-maiden piirissä on kasvavaa tyytymättömyyttä Israeliin. Osa maista haluaa nyt EU-komissiolta konkreettisia ehdotuksia siitä, miten Israelia voitaisiin painostaa enemmän.

Asiasta kertoo myös Politico, jonka mukaan 10 EU-maata on vaatinut komissiolta uusia ehdotuksia paineen lisäämiseksi Israelia kohtaan.

EU:n ulkosuhteiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas toi viime viikolla ulkoministereiden pöydälle listan mahdollisista toimenpiteistä, joilla EU voisi reagoida Israelin toimiin Gazassa.

Taustalla on EU:n ulkosuhdehallinnon arviointi, jossa todettiin, että Israel näyttää toimillaan Gazassa syyllistyneen EU:n ja Israelin välisen yhteistyösopimuksen ehtojen rikkomiseen koskien ihmisoikeuksien kunnioittamista.

EU on kuitenkin asiassa jakautunut, joten konkreettisia päätöksiä Israelin painostamisesta ei ole aiemmissa kokouksissa saatu aikaan. Moni ehdotuksista vaatii joko jäsenmaiden yksimielisen tai määräenemmistön tuen.

Siksi ulkoministerit päättivät viime kokouksessaan jäädä seuraamaan tilanteen kehitystä ja sitä, toteuttaako Israel EU:lle antamansa lupauksen päästää enemmän apua Gazaan.

Apua hakevia surmattu

Näin ei kuitenkaan ole tapahtunut, eivätkä Gazaan perille päässeet avustusmäärät ole EU:n näkemyksen mukaan riittäviä. Diplomaattilähteistä kuvaillaan Gazan tilannetta muun muassa sanoilla kammottava ja kauhistuttava.

– Israel on tehnyt joitakin toimia sovitun mukaisesti, ja Gazaan pääsevien rekkojen määrä on kasvanut. Mutta tilanne on yhä kamala ja enemmän täytyy tehdä, myönsi EU:n tiedottaja Anouar el-Anouni uutistoimisto AFP:lle.

Avun hakeminen ei myöskään ole palestiinalaisille turvallista. YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston mukaan Israel on surmannut yli tuhat Gazan avustuspisteille ruoka-apua hakemaan tullutta palestiinalaista toukokuun loppupuolelta lähtien.

Kallas vaati tiistaina Israelia lopettamaan siviilien surmaamien avustuspisteillä.

– Kaikki toimenpiteet ovat yhä pöydällä, jos Israel ei toimi lupaustensa mukaan, hän varoitti.

Mahdollisten toimenpiteiden joukossa on muun muassa Israelin ja EU:n välisen assosiaatiosopimuksen tai sen kauppaa koskevan osion pysäyttäminen.

Asiantuntijat ovat arvioineet, että nimenomaan kaupankäyntiä koskevan osion keskeytys olisi yksi EU:n järeimmistä keinoista Israelin painostukseen.