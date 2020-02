HS-gallup: Keskusta kiri kriisirajalta, myös SDP:n kannatus nousi – perussuomalaiset porskuttaa yhä kaukana kärjessä

Hallituspuolueiden keskustan ja SDP:n kannatus on kääntynyt nousuun tuoreimmassa Helsingin Sanomien gallupissa. Keskustan kannatus on 12,0 prosenttia, ja nousua edellisestä mittauksesta tuli 0,5 prosenttiyksikköä. Kriisirajana pidetty kymmenen prosentin kannatuslukema on siis hieman aiempaa kauempana.