Mette Baas rikkoi 400 metrin lyhyiden ratojen Suomen ennätyksen. Uusi ennätyslukema kirjataan numeroin 51,65.

Baas juoksi ennätyksen Pohjoismaiden mestaruuskisoissa Ruotsin Karlstadissa. Tulos on Euroopan hallitulosten kärki ja maailmantilaston nelosaika. Baas rikkoi samalla maaliskuun MM-kisojen tulosrajan.

Myös edellinen SE 52,25 oli Baasin nimissä. Nyt siitä lohkesi kerralla 0,60 sekuntia.

– Ihan hyvällä fiiliksellä läksin kilpailuun ja omaa ennätystä juoksemaan. Hyvä että tuossa alussa oli norjalaisjuoksija kirittämässä ja pääsin sitten ensimmäisenä tuohon toiselle kierrokselle, Baas sanoi SUL:n tiedotteessa.

– Olen tiennyt, että pystyn alle 52 sekunnin juoksemaan tällä kaudella, mutta kyllä tuo aika silti jotenkin yllätti paljon. Nimenomaan se, että se meni näin reilusti alle 52 sekunnin, hän jatkoi.