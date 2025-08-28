Yleisurheiluikonilta karua puhetta – "Haluan olla yksin ja tulla unohdetuksi"

Aitajuoksun kolminkertainen maailmanmestari ja olympiavoittaja Ludmila Enquist oli kutsuttu Ruotsi-maaotteluun vieraaksi, mutta kieltäytyi viime hetkellä. Hän kertoi Framgångs -podcastissa, että haluaa olla yksin ja tulla unohdetuksi.

Ruotsi-maaottelu vietti viime viikonloppuna satavuotista taivaltaan ja myös areenan ulkopuolella oli tunnelmaa, kun useita entisiä huippu-urheilijoita oli kutsuttu juhlaillalliselle. Mukana kutsuttujen joukossa oli suurelti sivussa julkisuudesta ollut entinen aitajuoksuhuippu Enquist, jolla on useita dopingtapauksia historiassaan. Hän kertoi kutsustaan illallispäivänä julkaistussa podcastissa.

– Sanoin kyllä, mutta en ollut varma saapumisestani. Mielestäni minua kohdellaan hyvin, mutta minusta tuntuu, etten kuulu sinne. Ystäväni Maria Akraka ja Erica Johansson yrittävät todella saada minua sinne. He maksavat kuluni, ilmoittavat minut sinne ja kysyvvät, mitä haluan syödä. Kaikki sen takia, että lähtisin sinne, Enquist kertoi.

– He sanoivat, että he tulevat iloisiksi puolestani. Kirjoitin kyllä, mutta kun tapahtuma lähestyi, niin minusta tuntui, ettei minun pitäis tehdä sitä. Se on vaikeaa, Enquist jatkoi.

Entinen huippu-urheilja Akraka kertoi odottaneensa loppuun saakka Enquistia, mutta tämä ei koskaan ilmestynyt paikalle. Enquist oli kieltäytynyt samana päivänä kuin tapahtuma järjestettiin.

– Se oli ikävää ja sääli, koska monet olivat sitä mieltä, että häntä olisi ollut hauska nähdä. Samalla ymmärrän häntä, että se voi tuntua raskaalta, Akraka sanoi.

61-vuotias Enquist kertoi podcastissa, että hän mieluiten häviäisi julkisuudesta.

– Toivon, että joskus saan elämäni järjestykseen, että se vain virtaisi eteenpäin. Mutta koko ajan tapahtuu jotain. Olen kuusikymppinen ja haluan olla yksin, asua metsässä ja tulla unohdetuksi. Voin kutsua ystäväni ja lapseni kylään. Silloin on järjestystä, Enquist totesi.

Akraka ja Johansson sekä muut läheiset tulevat yrittämään saada Enquistia mukaan tapahtumiin. He aikovat käydä aina silloin tällöin tervehtimässä häntä.

– Mielestäni on myös mukavaa olla yksin, mutta meidän on pidettävä yhteyttä, jotta hänestä ei tule liian erakkoa, Akraka sanoi.

Vaikkei Enquistiä juhlaillallisella nähty, ei hän ole täysin poistunut Ruotsin yleisurheilusta. Hän oli toiminut vähän aikaa sitten pika-aitalupaus Matilda Halfwordsonin valmentajana.

– Se merkitsee sitä, että hän ei ole täysin erakko, Akraka totesi nauraen.

Enquist otti uransa arvokisavoitot Neuvostoliiton ja Ruotsin maiden edustajina. Vuoteen 1991 asti hän edusti Neuvostoliittoa, vuosina 1992-1996 Venäjää ja tämän jälkeen Ruotsia. Hän oli ensimmäinen ruotsalainen naisyleisurheilija olympialaisissa, joka voitti kultaa. Tämä tapahtui vuonna 1996 Atlantassa.