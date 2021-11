Tiedätkö mikä on hedelmällisyyskatsastus? Erikoislääkäri kertoo, mistä on kyse

Lisäksi hedelmällisyyskatsastuksen yhteydessä tehdään monesti myös muita laboratoriotutkimuksia, jos terveyshistoriassa tai tutkimuksissa nousee kysymyksiä. Yksi yleisimmistä lisätutkimuksista on AMH-testi, joka mittaa Anti Mullerian-nimisen hormonin tasoa veressä ja selvittää, onko munasolujen määrä normaali ikään nähden.

–Se ennustaa vähän tulevaisuuutta, kuinka kauan voi odottaa. Jos se on jo selvästi matala, silloin ei kannata lykätä raskausyritystä, Tuominen sanoo.

Muita mahdollisia katsastuksessa tehtäviä laboratoritutkimuksia ovat muun muassa kilpirauhaskokeet, verenkuva ja hormonimääritykset, jos asiakkaan kierto on epäsäännöllinen.

Yli puolelle lapsen hankinta ei ole ajankohtaista

Toinen katsastuksiin hakeutuva ryhmä on ihmiset, joille raskaus on suunnitteilla vuoden sisällä. Tämä ryhmä on näistä kahdesta pienempi.