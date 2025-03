Yle: Terveystalon lääkärit laskuttaneet toistuvasti ylihintaa

Terveystalossa on paljastunut ylilaskutusta, kertoo Ylen tutkivan journalismin toimitus MOT.

MOT:n tietojen mukaan Terveystalossa on paljastunut ylilaskutusta. Kyse on siitä, että yksittäinen lääkäri on toistuvasti laskuttanut toteutunutta pidemmistä vastaanottokäynneistä.

MOT:n mukaan ylihintaa laskuttaneet lääkärit ovat hoitaneet etupäässä työterveyspotilaita. Tällöin laskun maksaa työnantaja, joka ei potilassalaisuuden vuoksi tarkkaan näe, millaisista osista laskutus koostuu.

Terveystalo myöntää asian MOT:lle. Yrityksen mukaan kyse on yksittäistapauksista.

Osa tapauksista on ollut Terveystalon mielestä niin vakavia, että se on päätynyt purkamaan ammatinharjoittajina toimineiden lääkäreiden sopimuksia.