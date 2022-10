Suomalaisyrityksillä kova tulospäivä: Keskon neljännesvuosi yhtiön kaikkien aikojen paras, Koneen tulosta painoi rakentamisen hyytyminen Kiinassa

Hissiyhtiö Koneen oikaistu liikevoitto laski heinä–syyskuussa 306 miljoonaan euroon, mikä on yhtiön mukaan 6,3 prosenttia edellisvuotta vähemmän.

Koneen tulosta on painanut erityisesti rakentamisen hyytyminen Kiinassa, mihin ovat vaikuttaneet muun muassa hidastunut talouskasvu ja Kiinan tiukkana jatkunut koronapolitiikka. Kone antoi jo aiemmin tässä kuussa negatiivisen tulosvaroituksen. Muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella kehitys on positiivista.

Koneen uuslaiteliiketoiminta on ollut laskussa, mutta palveluliiketoiminnan kasvu on jatkunut vahvana. Kone näkee näissä toiminnoissa myös suurimman potentiaalin kasvuun uusien hissien tilausten kasvun sakatessa.

Toimitusjohtajan mukaan on selvää, että Kiinan hissimarkkina on maailman suurin, sillä lähes kaksi kolmesta uudesta hissistä maailmassa myytiin viime vuonna Kiinassa.

Keskon neljännesvuositulos yhtiön kaikkien aikojen paras

Toimitusjohtaja Mikko Helander kertoo, että heinä-syyskuun tulos on Keskon kaikkien aikojen paras vuosineljännestulos.Yhtiön kvartaalitulos on parantunut nyt 14 kertaa peräjälkeen vertailukaudesta.

– K-ruokakaupoissa on lisätty panostuksia hintakilpailukykyyn, ja olemme pärjänneet hyvin hintakorivertailuissa. K-ruokakaupat tarjoaa ainoana toimijana markkinoilla asiakkaille sekä herkkukaupan että halpakaupan saman katon alla, Helander kehuu.

Neste paisutti liikevaihtonsa yli kuuteen miljardiin

Nesteen syömähammas on ollut pitkään uusiutuvia tuotteita valmistava yksikkö. Nyt uusiutuvissa tuotteissa kolmannen vuosineljänneksen vertailukelpoinen käyttökate kohosi 389 miljoonaan euroon vuoden takaisesta 357 miljoonasta eurosta.

Posti kasvatti tulostaan ja liikevaihtoaan "erittäin haastavassa" toimintaympäristössä

Metsä Group paransi tulostaan roimasti – puumarkkinoilla tiukkaa

Hänen mukaansa puukauppa on käynyt vilkkaana. Koivupuun tuonnin vaje on voitu kompensoida muutoksilla, joissa koivun osuutta tuotannossa on korvattu havupuulla.