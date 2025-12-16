Sisä-Suomen poliisi epäilee 27-vuotiasta suomalaismiestä yli 360 pojan hyväksikäytöstä, kertoo Yle.
Ylen tietojen mukaan 27-vuotiaan miehen epäillään esiintyneen pikaviestipalvelu Snapchatissa naisena ja pyytäneen pojilta kuvia ja videoita.
Seksuaalirikosten uhrit ovat poliisin mukaan 9–15-vuotiaita. Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet vuosina 2019–2022.
Poliisi arvioi, että seksuaalirikostutkinnassa on yhteensä jopa 900 uhria, joista onnistuttiin tunnistamaan ja kuulemaan runsaat 360.
Ylen tietojen mukaan mies on tuomittu aiemmin vankeusrangaistukseen alaikäisiin kohdistuneista seksuaalirikoksista.