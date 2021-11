Lapsia ympäri Suomen metsästänyttä miestä epäillään 81 seksuaalirikoksesta – vain yksi uhreista oli yhteydessä poliisiin

Noin 40-vuotias satakuntalaismies on epäiltynä yhteensä 81 lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä tai lapsen houkuttelemisesta seksuaaliseen tekoon, tiedottaa Lounais-Suomen poliisi. Poliisi on saanut tutkinnan valmiiksi ja asia on siirtymässä syyteharkintaan.