Parikymppisen miehen epäillään tehneen seksuaalirikoksia 128 ihmiselle – hankki ja levitti lasten arkaluonteisia kuvia

Mies on ollut vangittuna 30. syyskuuta lähtien. Sen jälkeen epäiltyjen rikosten ja niiden uhrien määrä on kasvanut. Rikoksen uhrit olivat pääsääntöisesti 10–17-vuotiaita tyttöjä, joukossa on myös joitain nyt jo täysi-ikäisiä, joiden uskotaan joutuneen rikoksen uhriksi alle 18-vuotiaana.