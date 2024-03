Televisiosta tutun helsinkiläispoliisin rikosvyyhti paisuu: Uhreja aiempaa enemmän ja kaikki alaikäisiä

Televisiosta tutun poliisimiehen seksuaalirikosvyyhti on paisunut. Epäiltyjä uhreja on seitsemän, kun aiemmin heitä oli tiedossa kuusi. Kaikki uhrit olivat epäiltyjen rikosten tekoaikaan alaikäisiä. Vyyhtiin liittyy myös toinen epäilty, joka on nainen.