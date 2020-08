Teräaseella päähän lyödyn poliisikoira Inton ohjaaja: ”Kyllä se pysäyttää, emme me poliisit tunteettomia ole”

Into kiidätettiin tapauksen jälkeen eläinsairaalaan hoidettavaksi. Nyt Into on toipumassa kotona. MTV Uutiset tavoitti Inton ohjaajan. Hän kertoo, että koira jaksaa olosuhteisiin nähden hyvin.

– Näillä näkymin selvittiin lihashaavalla, mutta aika näyttää onko tullut esimerkiksi hermovaurioita.

Väkivallan kohteeksi joutumisesta huolimatta Into ei ole ollut pelokkaan oloinen tai alakuloinen.

– Intoa harmittaa enemmänkin kauluri, joka sillä on ensimmäistä kertaa elämässään kaulalla.

Ohjaaja kertoo Inton asuneen luonaan vähän yli neljä vuotta, 8-viikkoisesta pennusta lähtien. Ohjaajan mukaan on pysäyttävä tunne, kun työtään tekevää viatonta koiraa satutetaan näin.

– Kyse on kuitenkin ”työparista” ja koirakaverista. Tähän hommaan lähtiessä on tietenkin tiedostettu riskit ja se, että koiralle voi käydä mitä vaan ja voi lähteä viereltä äkkiäkin, mutta emme me poliisit tunteettomia ole - kyllä se säikäyttää. Olen tosi tyytyväinen koiran toimintaan tilanteessa ja siitä voi todeta, että koulutus kantaa hedelmää.

Ohjaajan mukaan Into on luonteeltaan sosiaalinen ja reipas tapaus.

– Into tykkää paljon työn tekemisestä ja on kotona leppoisa kotikoira. Inton kanssa on helppo elellä.

Ohjaajan mukaan Innon on tarkoitus päästä jatkamaan työtään poliisin palvelussa.

– Joo, totta kai! Koira on hyvissä voimissa eli eiköhän toivuta töihin takaisin. Eläimillä lihakset kursiutuvat kasaan hyvin.