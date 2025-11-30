Puolustusvoimien kuorma-auto on ajautunut ojaan Perniöntiellä Raaseporissa. Onnettomuudessa on ollut mukana 13 ihmistä.
Puolustusvoimien kuorma-auto on joutunut onnettomuuteen Raaseporissa, kertoo Länsi-Uudenmaan poliisi.
Alustavien tietojen mukaan Puolustusvoimien kuorma-auto on ajautunut ojaan Perniöntiellä. Onnettomuudessa on ollut mukana 13 ihmistä.
Poliisin mukaan onnettomuudessa on loukkaantunut useampi henkilö, mutta kenelläkään ei ole alustavien tietojen mukaan hengenvaaraa.
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos kertoo, että yksi loukkaantumisista on muita vakavampi.
Hätäkeskus sai ilmoituksen onnettomuudesta sunnuntaina ennen kello yhtä iltapäivällä. Paikalla on useita poliisin ja pelastuslaitoksen yksiköitä.
Tapahtumapaikalla yksi kaista on suljettu, ja tilanteesta voi aiheutua liikennehaittaa.