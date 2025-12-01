Puolustusvoimien kuorma-auto joutui sunnuntaina onnettomuuteen Raaseporissa.
Länsi-Uudenmaan Raaseporissa eilen tapahtunutta Puolustusvoimien kuorma-auton ulosajoa tutkitaan liikenneturvallisuuden vaarantamisena sekä vammantuottamuksena, poliisi kertoo tiedotteessa.
Rannikkoprikaatin kuorma-auto ajautui ojaan kantatie 52:lla Raaseporin Tenholassa.
Kuorma-auton kyydissä oli kuljettajan lisäksi 13 matkustajaa. Yksi loukkaantuneista kuljetettiin helikopterilla Meilahden sairaalaan Helsinkiin. Poliisin tietojen mukaan loukkaantuneella ei ole vakavia vammoja. Muut turmaan osalliset ihmiset toimitettiin Lohjan sairaalaan.
Poliisi kertoo esitutkinnan alkavan seuraavaksi kuulusteluilla.