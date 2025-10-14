Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen auto on törmännyt toiseen autoon Raaseporissa tänään tiistaina.
Länsi-Uudenmaan poliisin partio oli ajamassa hälytystehtävälle Raaseporissa, kun kuljettaja törmäsi poliisiautolla sivullisen autoon.
Tilanteessa ei loukkaantunut kukaan, mutta molempiin ajoneuvoihin tuli vaurioita.
Koska tapauksen toinen osapuoli on poliisi, tutkinnasta vastaa syyttäjälaitos.
Syyttäjänlaitos arvioi, noudattiko poliisiauton kuljettaja hälytysajossa tilanteen vaatimaa varovaisuutta.
Poliisi taas tutkii, noudattiko toinen osapuoli tilanteessa velvollisuutta antaa esteetön kulku hälytysajoneuvolle.