Utin jääkärirykmentti harjoittelee tällä ja ensi viikolla merialueella Uudellamaalla, Maavoimat kertoo. Ensimmäinen harjoitus alkaa tiistaina.
Jääkärirykmentin harjoituskohteet sijaitsevat Tammisaaren ja Porvoon välisen alueen edustalla olevilla saarilla sekä Rajavartiolaitoksen aluksilla ja matkustaja-aluksilla.
Merellisen harjoituksen johtaa jääkärirykmentin erikoistoimintaosasto.
Harjoitus päättyy keskiviikkona 29. lokakuuta, mutta viikonloppuna harjoituksia ei ole. Toimintaa on kaikkina vuorokaudenaikoina.
Jääkärirykmentin joukkojen lisäksi harjoitukseen osallistuu Rajavartiolaitoksen joukkoja sekä kansainvälisiä joukkoja.
Tarkoitus vahvistaa erikoisoperaatioiden toteutusta
Maavoimien mukaan harjoituksen tarkoitus on vahvistaa Utin jääkärirykmentin kykyä toteuttaa merellisiä erikoisoperaatioita yhteistyössä muiden viranomaisten sekä liittolaisten kanssa.