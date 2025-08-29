Yksityiskokki paljastaa edesmenneen kuningatar Elisabetin suurimman herkun: "Se oli hänen salainen paheensa"

Kuningatar Elisabetin entinen kokki tietää kuninkaallisten kulinaristiset tavat/All Over Press
Julkaistu 29.08.2025 20:00
Toimittajan kuva

Jari Peltola

jari.peltola@mtv.fi

Kuningatar Elisabet rakasti ranskalaisklassikkoa.

Britannian edesmennyt kuningatar Elisabet oli täynnä yllätyksiä, mitä tulee hänen yksityiskokkinsa Darren McGradyn kertomuksiin monarkin ruokavaliosta.

McGrady on aiemmin paljastanut kuningattaren pitäneen erityisesti suklaajälkiruoista, mutta hiljattain kokki paljasti australialaisen radioaseman haastattelussa rakastetun monarkin erityisherkun.

Haastattelussa kävi ilmi, että kuningatar piti erityisesti croque monsieur -leivästä. Kyseinen ranskalaisklassikko on grillattu juustovoileipä, jonka välissä on kinkkua ja se kuorrutetaan béchamel-kastikkeella.

– Se oli hänen salainen paheensa, McGrady sanoo.

McGradyn mukaan myös prinssit William ja Harry pitävät kyseisestä juustoleivästä.

– Kuningatar söi kurinalaisesti ja tyytyi pieniin annoksiin. Myös ylellisitä aterioista hän nautti maltillisesti, McGrady sanoo.

McGrady työskenteli 15 vuoden ajan kuningattaren yksityiskokkina ja on usein paljastanut yksityiskohtia kuninkaallisen perheen kulinaristisista tavoista.

