Palatsin entinen kokki paljasti Elisabetin erikoisen pikaruokasuosikin

– He ampuvat peuran ja me teemme burgerit McGrady kertoo. Pihvit täytetään karpaloilla ja tarjoillaan ilman hampurilaiseen kuuluvaa leipää.

Yksi Elisabetin suosimista take away -annoksista sen sijaan on saarivaltion klassikko, fish and chips. Monarkin kerrotaan toisinaan nauttivan suosikkiannoksensa, kun hän oleilee Balmoralissa. Tavallisesti ruoan käy hakemassa paikallisesta pubista kuitenkin Elisabetin itsensä sijaan hänen turvamiehensä.