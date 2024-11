Vammaispalvelulain esitys lytätään: Asettaa vammaiset keskenään eriarvoiseen asemaan

– Ikääntymiseen liittyvää tutkimusta on paljon ja se kyseenalaistaa tiedon siitä, että johonkin ikääntymisen vaiheeseen lähtökohtaisesti liittyy toimintakyvyn pysyvä lasku. Tämä on esityksen keskeinen ongelma ikääntyneiden henkilöiden yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Tämä on samalla koko uudistuksen kantava ajatus.

– Voidaan siis todeta, että tarkoituspykälän uudistaminen on hyvin ongelmallista iäkkäiden vammaisten henkilöiden näkökulmasta varsinkin, jos he ovat vammautuneet iäkkäänä.

"Yhdenvertaisuus on välttämätöntä varmistaa"

– On ihan välttämätöntä varmistaa se, että iäkkäitä, joilla on pysyvä toimintakyvyn alenema, tarkastellaan yhdenvertaisina nuorempien vammaisten ihmisten kanssa. Ja varmistetaan se, että myös jatkossa he saavat vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluita ja kodin muutostöitä, joita he tällä hetkellä saa.