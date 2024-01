Venäjän kautta tulleita turvapaikanhakijoita kadonnut vastaanottokeskuksista

Päätöksiä on tähän mennessä tehty noin 70, kertoo Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikön johtaja Antti Lehtinen. Niistä noin kaksi kolmasosaa on kielteisiä ja kolmasosa raukeamisia. Hakemus raukeaa esimerkiksi silloin, kun turvapaikanhakija on poistunut Suomesta.