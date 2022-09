Erittäin laaja korruptiotutkinta valmis – siivousaineyrityksen epäillään lahjoneen vuosikymmenen aikana sadoilla tuhansilla euroilla

Tapauksessa on ollut kyse asiakasyritysten yhteyshenkilöille annetuista tilaajalahjoista, joiden arvo on vaihdellut 50 eurosta noin 30 000 euroon, riippuen asiakkaan tilausten suuruudesta. Lahjuksia on jaettu niin yksityisen elinkeinoelämän kuin julkishallinnon edustajille, ja ne ovat olleet pääasiassa viihde-elektroniikkaa, matkapuhelimia, tietokoneita ja lahjakortteja.